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1 ton ağırlığında el oyması kartal figürlü taht yaptı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de baba mesleğini sürdüren mobilya tasarımı ustası Murat Koç, 1 ton ağırlığında, 2.88 metre boyunda el oyması kartal figürlü taht yaptı. Koç, bin 234 parçadan oluşan kartal figürlü tahtta, Beşiktaş...

1 ton ağırlığında el oyması kartal figürlü taht yaptı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de baba mesleğini sürdüren mobilya tasarımı ustası Murat Koç, 1 ton ağırlığında, 2.88 metre boyunda el oyması kartal figürlü taht yaptı. Koç, bin 234 parçadan oluşan kartal figürlü tahtta, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ağırlamak istiyor.
Merkez Melikgazi İlçesine bağlı, Eski Sanayi'de babası Hacı Koç ile birlikte mobilya tasarımı yapan Murat Koç, 7 aylık çalışma sonucunda 1 ton ağırlığında kartal figürlü tahtı yaptı. Babası ve işyerinde bulunan 4 çalışanla geceli gündüzlü çalışarak, kök boya ve el işçiliğinin bulunduğu tahtın ortaya çıkmasını sağlayan Koç, "Yapmış olduğum Kartal figürlü taht, el emeği göz nuru bir çalışmadır. Dünyanın hiçbir yerinde mobilyadan yapılan kartal figürlü taht yoktur. Demonte şekilde tasarladığım ve dünyanın en büyüğü olan kartal figürlü tahtın Guinness Rekorları Kitabı'na girmesi için noter onaylı girişimleri başlattık. Kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyorum. Benim daha önceden yaptığım ve Guinness'e başvurduğum dev masa yakılmıştı. Yapılanlardan yılmayarak dikkat çeken tasarımlar yapmaya devam edeceğim. Babam ve çalışma arkadaşlarımla birlikte yaptığım bu esere fiyat biçmem mümkün değil. Ayrıca, hafta sonu Türkiye Kupası'nda Kayseri'de ağırlayacağımız Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı dükkanıma bekliyorum. Kendisine kartal figürlü tahtta kahve ikram etmek istiyorum" dedi.

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