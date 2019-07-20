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1 ton 300 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor

KONYA'da kasaplık ve besicilik yapan Mehmet Doğan (25), 3,5 yıldır beslediği simental cinsi 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğasını kurbanlık olarak 25 bin liraya satışa çıkardı. Besicilik yapan Mehmet...

1 ton 300 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor
KONYA'da kasaplık ve besicilik yapan Mehmet Doğan (25), 3,5 yıldır beslediği simental cinsi 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğasını kurbanlık olarak 25 bin liraya satışa çıkardı.
Besicilik yapan Mehmet Doğan, 3,5 yıl önce aldığı simental cinsi boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 25 bin liraya satışa çıkardı. Boğanın 1 ton 300 kilogram geldiğini belirten Doğan, şunları söyledi: "Kendim özenle besledim. Herhangi bir hormon maddesi vermedim. Yonca baylası, saman ve yemle besledim. Şu anda 1 ton 300 kilogram ağırlığında. İsmi 'Paşa'. 25 bin liraya satışa çıkardım. Çok kaliteli ve kurbanlığa yakışacak bir hayvan. Paşa için 25 bin lira bir şey değil. Yakışıklılık, güzellik ve ağırlık olarak Konya'da tek diyebilirim" dedi. Doğan, 'Paşa'nın taliplilerini beklediğini de sözlerine ekledi. 
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