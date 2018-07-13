1 santimlik kabak çekirdeği minik Nilda'yı öldürüyordu

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşegül- Süleyman Çaltı çiftinin kızı Nilda (2), annesinden habersiz yediği kabak çekirdeği nedeniyle ölümden döndü. Bronşit tanısıyla 3 hafta boyunca 3 hastanede tedavi gördükten sonra düzelmeyince 4'üncü kez başvurulan hastanede yapılan tetiklerde, minik Nilda'nın nefes borusunda yabancı cisim olduğu belirlendi. Ameliyat edilen Nilda, nefes borusundaki 1 santimlik kabak çekirdeğinden kurtuldu.

Alanya'da oturan Ayşegül (31) ile Süleyman Çaltı (31) çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü Nilda, Ramazan Bayramı'nın ilk günü rahatsızlandı. Ailesiyle birlikte yakınlarına bayram ziyaretine giderken araçta uyuyan Nilda, şiddetli öksürükle uyandı. Bir anda tıkanan ve nefes alamayan minik Nilda, eliyle ağzından bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Ağzının kenarında çekirdek kabuğu gören anne- babası, Nilda'yı hemen hastaneye götürdü. Ailesi tarafından boğazına bir şey kaçmış olabileceği söylenen Nilda'nın yapılan tetkikler sonucu bir şeyi olmadığı söylendi.

Anne- babasıyla eve gönderilen Nilda, o geceyi öksürük içinde geçirince sabah yeniden hastaneye götürüldü. Bu kez akciğerinde enfeksiyon olduğu söylenerek, minik kıza ilaç tedavisi uygulandı. Tedaviye rağmen iyileşemeyen Nilda, ailesi tarafından 3'üncü kez hastaneye götürüldü. Bu kez bronşit olduğu söylenen Nilda, hastanede yatarak, 1 hafta boyunca antibiyotik tedavisi gördü. Minik Nilda, tedavisinin ardından evine gönderildi.

DOKTOR, YABANCI CİSİMDEN ŞÜPHELENDİ

Onca ilaç tedavisine rağmen iyileşemeyen Nilda, 4'üncü kez hastaneye götürüldü. Muayene sırasında doktorun, nefes borusunda yabancı cisim olabileceğini söylemesi üzerine Ayşegül Çaltı, kızının dudağının kenarında çekirdek kabuğu gördüğünü söyledi. Ayşegül Çaltı, daha önce başvurdukları hastanelerde de bunu söylediğini; ancak çocuğunda bir şey olmadığının kendilerine aktarıldığını kaydetti.

Alanya'daki doktorun şüphesi üzerine Antalya'ya sevk edilen minik Nilda, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisinde yapılan tetkikler sonucu nefes borusunda yabancı cisim belirlenerek, ameliyata alındı. Nefes borusunda dik duran 1 santimlik kabak çekirdeği, bronkoskopiyle çıkarılan Nilda, sağlığına kavuştu.

'ALLAH ÇOCUĞUMUZU KORUMUŞ'

Ayşegül Çaltı, "Çocuğumuz 3 hafta iyi dayanmış. Allah korudu. Nefes borusundan bütün olarak kabak çekirdeği çıkarıldı. Allah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarımızdan razı olsun" diye konuştu.

Ailelere uyarılarda da bulunan Çaltı, Nilda'nın evde bulunan çekirdeği kendisinden habersiz yediğini dile getirerek, "Artık ben bile çekirdek yemem. Evimde de bulundurmam. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Çok canımız yandı. Aileler dikkat etsin" dedi.

Turizm sektörü çalışanı Süleyman Çaltı ise daha önce başvurdukları hastanelerde doktorların, Nilda'ya 'astım bronşit' teşhisi koyduğunu, bunun da alerjiden kaynaklandığını söylediklerini belirtti. 3 hafta boyunca hastane hastane dolaştıklarını anlatan Çaltı, Nilda'nın sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

'NEFES BORUSUNUN YARISINI KAPLIYORDU'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Nilda'nın, kendilerine solunum sıkıntısı nedeniyle getirildiğini belirtti. Bilgin, "Aile bize daha önce hastanelere başvurduklarında astım, bronşit tanısı konulduğunu, antibiyotik tedavisi uygulandığını söyledi. Biz muayene ettiğimizde 5 yaş altındaki çocuklarda sık karşılaştığımız bir durumla karşılaştık. Eğer çocukta solunum sıkıntısı ve enfeksiyon varsa öncelikle ailesine yabancı cisim olup olamayacağını sorarız. Ailesi böyle bir şey olabileceğini söyledi. Anestezi altında yaptığımız bronkoskopi sonucu Nilda'nın neredeyse nefes borusunun yarısını kaplayan bir cisim belirledik. Çıkardık ki bu bir bütün kabak çekirdeği" diye konuştu.

'KABAK ÇEKİRDEĞİ YAN YATSA NİLDA ÖLÜRDÜ'

Nefes borusunda yabancı cisimle yaşayabilmenin imkansız olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, "Muhtemelen kabak çekirdeği daha önce sağ ya da sol akciğere giden ana bronşta olduğu için hastanın yaşamasına müsaade etmişti. Öksürünce ya da hareket edince nefes borusunun girişine çıkmış olmalı" dedi.

Yaklaşık 6 santimetrelik soluk borusunun girişinde bulunan kabak çekirdeğinin dik durumda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bilgin, "Eğer bu kabak çekirdeği yan yatsa, soluk borusunu tamamen kapatsaydı minik kız ölürdü" diye konuştu.

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