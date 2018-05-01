1 Mayıs miting alanında temizliğe başlandı

Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.
(FOTOĞRAF)
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı. (FOTOĞRAF)
01 Mayıs 2018 Salı 17:45
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:59
|05:55
|13:12
|17:04
|20:09
|21:51