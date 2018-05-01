Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

1 Mayıs, Kayseri'de coşkuyla kutlandı (2)

İŞ MERKEZİNDEKİ SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU Merkez Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17.30 sıralarında, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gevhernesibe Mahallesi Hukukçular İş Merkezi'nden...

1 Mayıs, Kayseri'de coşkuyla kutlandı (2)

İŞ MERKEZİNDEKİ SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU
Merkez Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17.30 sıralarında, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gevhernesibe Mahallesi Hukukçular İş Merkezi'nden silah sesleri geldi. İş merkezinin 12'nci katından gelen 7-8 el silah sesi üzerine alanda görevli polisler, hemen harekete geçti. İş merkezine özel harekât ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olayla ilgili alkollü olduğu belirlenen Ersin İ. (35) gözaltına alındı. Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu ve ateş eden kişinin ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314