Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

1 gün kuyuda mahsur kalan at kurtarıldı 

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuyuya düşen at, bir gün sonra, kuyunun ağzının iş makineleriyle genişletilmesinin ardından itfaiye tarafından kurtarıldı. Nusaybin'e bağlı Eskimağara köyünde oturan Ekrem Yağız'a ait at, pazartesi...

1 gün kuyuda mahsur kalan at kurtarıldı 
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuyuya düşen at, bir gün sonra, kuyunun ağzının iş makineleriyle genişletilmesinin ardından itfaiye tarafından kurtarıldı.
Nusaybin'e bağlı Eskimağara köyünde oturan Ekrem Yağız'a ait at, pazartesi günü, otlanması için kırsala bırakıldı. Yağız, akşam atını göremeyince köy içersinde arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Dün sabah saatlerinde tekrar aramaya çıkan Yağız, atının köy yakınlarında bir kuyunun içinde olduğunu gördü. Yağız, Nusaybin Belediyesi'nden yardım talep etti. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle kurtarma çalışmaları başlatan itfaiye erleri, kuyunun ağzını dibine yakın bir bölgeye kadar kazarak at için yol açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler, kuyunun dibine inerek atı kurtardı. Atını teslim alan Yağız, itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325