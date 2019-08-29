1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış mitingi

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlenecek.İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen basın toplantısında 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Gündoğdu Meydanı'nda miting gerçekleştirileceği bildirildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve HDP temsilcileri yer aldı. Toplantıda demokrasinin her daim hatırlanması gerektiğini ifade eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bir barış kenti olan İzmir'de tüm İzmir halkını barışı ve demokrasiyi savunmaya davet ediyoruz. Bizler, dövizlerimizle alanda olacağız. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımız daha sonra meydanda gerçekleştirilecek konserleri de izleme fırsatı bulacak" dedi.'SİLAHLANMA GİDEREK ARTIYOR'İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın metnini okuyan Sarı, silahlanmanın dünya çapında giderek arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:"İnsanlık bilim ve teknolojide ilerlemeye devam ediyor. Bilimsel gelişmeler kimi zaman gündelik hayatı kolaylaştırmakla birlikte, olması gerekenin aksine savaşları dindirmedi. Yüksek teknolojili silahlar, İHA'lar ve Türkiye'de S-400 füzelerinin alınması gibi emperyalist- kapitalist sistem silahlanmaya devam ediyor. İnsanlığın bilimsel olarak ilerlemesi savaşları kendiliğinden yok etmiyor. Dünya çapında silahlanma giderek artıyor. Türkiye'de işçiler emekçilerin hak arayışları engellendiği grevlerin yasaklandığı, tüm toplumsal kesimlerin baskılandığı korkunun, savaş dilinin egemen kılındığı, halkın iradesinin gasp edildiği, halkın demokrasiye hukuka, adalete, bir arada yaşama inancının yok edilmeye çalışıldığı bir süreçte her şeyden fazla barışa ve demokrasiye açız. 1 Eylül Pazar günü saat 18.00'de Gündoğdu Meydanı'nda yapacağımız mitingde buluşuyoruz."