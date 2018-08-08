08.08.2018'de mutluluğa 'evet' dediler

BURSA'da nikah tarihinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, 08.08.2018'i seçince, nikah dairesinde yoğunluk oluştu.Evlilik hazırlığı yapan ve hayatlarının en mutlu gününe özel bir anlam katmak isteyen pek çok çift, nikah tarihlerini unutmamak için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçti. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’nde nikah masasına oturan 50 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa adım atma kararı aldı. Normal zamanda hafta sonlarında yoğunluğun yaşandığı nikah dairesi, bu özel tarih nedeniyle hafta içinde de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Saat 09.00’da başlayan nikah trafiği, saat 20.00’ye kadar devam edecek. Yaşanan yoğunluktan dolayı Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi memurları, 10 dakikada bir nikah kıyarken, evlenen çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

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