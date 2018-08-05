Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
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