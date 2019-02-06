Yurt dışında hangi ülkede ne kadar Türk vatandaşı yaşıyor. 152 ülkede, 5 milyon Türk yaşarken en çok Türk vatandaşının yer aldığı yer 2 milyon kişiyle Almanya oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na 2018 yılında çok sayıda soru önergesi verdi. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de yaşaşan sadece Suriyeli Mülteciler ile yaklaşık bir rakam..Tanrıkulu’nun önergelerini toplu olarak 14 Ocak 2019’da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verdiği cevapta yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurtdışında yaşarken en çok Türk vatandaşının yer aldığı yer 2 milyon kişiyle Almanya oldu.Bütan, Tonga, Tuvalu’daki hiç Türk sayısı yaşamazken, Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay’da yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi.Yurtdışında yaşayan Türklerin ülkelere göre dağılımı ise şöyle: