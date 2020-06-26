Yunus Emre Camii ne zaman tamamlanacak?

Karadeniz Mahallesi'nde kaba inşaat aşamasında yarıda kalan Yunus Emre Camii’nin ikmal işleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla cami çok yakında tamamlanarak modern görüntüsüne kavuşacak.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ne yapılan Yunus Emre Camii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kiptaş’ın ihaleyi iptal etmesinin ardından kaba inşaat aşamasında yarıda kalmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, devreye girerek caminin tamamlanması için ekiplerine talimat verdi. Bu süreçte Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü ile görüşmeler gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, gerekli çalışmaların yapılarak Yunus Emre Camii’nin tamamlanması için çalışma başlattı.

2 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

2 bodrum kat, zemin kat ve mahfil katı olmak üzere toplam 6.216 m² inşaat alanına sahip olan camiinin ikmal işleri Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak. Belediye, caminin ana giriş kapısı, pencereleri, iç ve dış cephe kaplaması, zemin parke ve halı kaplaması, varak süsleme, mahfil avlu ve merdiven korkuluk, mihrap, minber, müezzinlik, kürsü, avlu kaplama ve şadırvan imalatlarını gerçekleştirecek. Caminin su ve elektrik tesisatları da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak. Camii bünyesinde kuran kursu da hizmet verecek. Yunus Emre Camii tamamlandığında avlusuyla birlikte 2 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.