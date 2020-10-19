Yemek atıkları organik gübreye dönüşüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” kapsamında belediye hizmet binası yemekhanesinden çıkan sebze, meyve atıkları ile park ve bahçelerde oluşan atıklardan kompost üreterek organik gübre elde ediyor. Üretilen gübre, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor.

Atıkların kaynağında ayrıştırılıp, geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik başarılı çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, organik atıklardan organik gübre üretmeye başladı. Bu kapsamda belediye hizmet binası yemekhanesinde oluşan sebze meyve atıkları, çay ocağı atıkları ve park ve bahçelerde oluşan organik atıklar düzenli olarak toplanarak, Temizlik İşleri Şantiyesi’nde oluşturulan geçici depolama alanına getiriliyor. Burada toplanan atıkların kompost yığınları haline getirilmesiyle organik gübre elde ediliyor. Bir ayda 101 kg kompost üreten Gaziosmanpaşa Belediyesi, elde ettiği organik gübreyi ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanların canlanmasında toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.

“HEM İSRAFI ÖNLÜYOR, HEM DOĞAYA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ”

Geri dönüşümle doğaya ve ekonomiye katkı sağlandığına vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Temiz bir çevre için Sıfır Atık duyarlılığını ilçemiz geneline yayarken, işe belediye binamızdan başladık. Hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylece hem israfı önlüyor, hem doğaya ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu geri dönüşüm uygulamasıyla temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlarken, atık yönetimi konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.