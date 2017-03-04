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Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valisi olarak atandı.

24 Eylül 2014 tarihinde Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini getirilen Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının kararnamesi doğrultusunda Kastamonu Valisi olarak atandı.

Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valisi olarak atandı.
 24 Eylül 2014 tarihinde Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini getirilen Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının kararnamesi doğrultusunda Kastamonu Valisi olarak atandı.

Atamasının yapılmasının ardından 2 Mart Perşembe günü saat 16.00´da Kastamonu´ya giderek görevi devralması beklenen Vali Yaşar Karadeniz, daha önce Kastamonu´da herhangi bir görevde bulunmadığını ve fakat Kastamonu´yu gördüğünü belirterek, "Kastamonu´yu iyi biliyorum. Daha önce gelip gördüm" dedi.

Gaziosmanpaşa´da fazlasıyla Kastamonulu vatandaşların bulunduğunu ve çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen Vali Karadeniz, "Üç yıldır uyum içerisinde Kastamonulu vatandaşlarımızla çalışıyoruz. Ben, Samsun´un Kavak ilçesindenim. Bizim, Kaval ilçesinin yapısı, Kastamonu´nun yapısına çok benzerlik gösterir. Adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz çok benziyor. Bu yüzden çok fazla yabancılık çekmeyeceğim bir ilde çalışacağım" diye konuştu.

İçişlerinin onaylamasının ardından Kastamonu´ya gideceğini bildiren Karadeniz "Biz, Kastamonu´yu barış ve huzur ili olarak biliyoruz. Asayiş olaylarının çok fazla olmadığı, insanların sakin bir şekilde kendi hayatlarını sürdürdüğünü, geleneklerini sürdürdüğünü, göreneklerine bağlı bir ilimiz olarak biliyorum. Eminim ki Kastamonu´da yapılacak çok fazla iş vardır. Kastamonu´ya gelince orada hep birlikte el birliğiyle nerede ne ihtiyaç varsa imkanlarımızı zorlayarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız inşallah"dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ,hizmetlerinden dolayı Karadeniz´e teşekkür ederken ,kendilerini hatırlamaları adına bir tablo hediye etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
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