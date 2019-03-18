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Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu

Emekli uçak teknisyeni Yalçın Açıkel doğup büyüdüğü Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesine muhtar adayı oldu. Üç adayın yarıştığı mahallede, Yalçın Açıkel söylemleri ve projeleri ile kısa sürede ilgi odağı oldu.

Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Emekli uçak teknisyeni Yalçın Açıkel doğup büyüdüğü Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesine muhtar adayı oldu. Üç adayın yarıştığı mahallede, Yalçın Açıkel söylemleri ve projeleri ile kısa sürede ilgi odağı oldu.

"Önce dualarınızı istiyorum"

31 Mart yerel seçimlerinde Karlıtepe Mahallesi'nden Muhtar adayı olan
Yalçın Açıkel seçim çalışmalarına gün ağarıken başlıyor. Erkenden kalkıp karış karış sokakları dolaşan Açıkel "sizlerden oy istemiyorum. Önce dualarınızı istiyorum.
Koşullar ne olursa olsun önemli olan fark yaratabilmektir. Muhtarlık emek ister, üretmek ister. İnsanları seviyorum, önemsiyorum. yapacağım hizmetler sevgiyle, sabırla ve şükürle olacaktır" diyor.

En büyük hayalinin "mobil muhtarlık" okluğunu belirten Yalçın Açıkel "Benim 60 yaş ve üzeri mahallelim, hamile veya küçük çocuğu olan kadınlar, esnaf işini bırakıp yağmurda, karda, çamurda, sıcakta
muhtarlığa gitmeyecek. Muhtar onları ayağına gidecek. 56 sokağımızda
sokak sohbetleri düzenleyip sorunlara yerinde çözüm bulacağız. Üç ay içinde mahalle insanımın gönlüne dokunmazsam "o muhtarlık bana haram osun" deyip görevi bırakacağıma namus ve şeref sözü veriyoum" şeklinde konuştu.
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