Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli; Mamamatik'ten mama ve su

Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi’nde can dostlarımızın sağlığı için bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de her gün 53 noktada mama ve su dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda 6 farklı noktaya kurulan mamamatik istasyonlarıyla vatandaşların, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olması sağlanıyor.

lana Mahallesi’nde bulunan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, ilçedeki sokak hayvanlarına muayene, ultrasonografik muayene, tedavi, müşahede, kuduz aşısı, kısırlaştırma ve tüm diğer operasyonel konularda hizmet veriyor. İlçe genelindeki yaralı ve hasta sokak hayvanlarına tedavi, sağlıklı olanlara ise kısırlaştırma işlemi yapan ekipler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanı iyileştikten sonra alındığı adrese tekrar bırakıyor.

EKİPLER, CAN DOSTLARIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR

3 hekim, 2 tekniker ve 16 yardımcı personelin görev yaptığı bakımevi, her gün 09.00-00.00 saatleri arasında 2 ekip halinde şikayetlere ve taleplere yanıt veriyor. Yaralı, tedavi edilecek veya kısırlaştırılacak hayvanlar, belirtilen adreslerden belediye ekiplerince alınıyor. Kedi ve köpeğin yanı sıra vatandaşların barınağa getirdiği güvercin, martı vb. kuş türleri, kirpi, kaplumbağa gibi hayvanlara da bakım ve tedavi hizmeti veriliyor. Aynı zamanda sahiplenilmeye uygun olan sokak hayvanlarına sahiplendirme işlemi de yapılmaya devam ediyor.

53 NOKTADA MAMA VE SU DAĞITIMI

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorlanmaması adına her gün 53 noktada mama ve su dağıtımı yapıyor. Can dostlarımızın beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen ekipler, mama, suluk ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizliklerini gerçekleştiriyor.

MAMAMATİK İSTASYONLARI, BESLENMELERİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde 6 farklı noktaya konumlandırılan mamamatik istasyonlarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçları olan kuru mama ve suya her zaman kolaylıkla ulaşabilmesini sağlanıyor. 2 farklı hazneden oluşan cihazlarda bölmelerden birinde mama, diğerinde su bulunuyor. Hayvansever vatandaşlar cihaza sadece 1 TL attıklarında belirlenen miktarda mama veya su alt kısma düşüyor ve bölgede bulunan sokak hayvanlarının bunları kolayca tüketmesi sağlanıyor.

HAYVAN HAKLARI İLE İLGİLİ AFİŞLERLE BİLİNÇ OLUŞTURULUYOR

Hayvan sağlığı ve hakları ile ilgili bilincin oluşması için 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu açıklayan tabela ve afişler ilçenin farklı noktalarına asıyor. Vatandaşları da çalışmalara dahil etmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki hayvansever gönüllü vatandaşlar ile oluşturduğu ortak Whatsapp grubu üzerinden iletişim çalışması yürütüyor. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bölgeye geçen ekipler, ihtiyaç sahibi sokak hayvanının sağlığı ve beslenmesi ile ilgili gerekli müdahaleyi anında yapıyor.