Sarıgöl 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Konutlar hazır

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, tamamlanma aşamasına gelen Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. 796 konut, 13 dükkân, 1.039 araç kapasiteli kapalı otopark ve yeşil alanlardan oluşan proje, kura çekiminin ardından kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.

Gaziosmanpaşa’da riskli alan ilan edilen bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde hızla devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sık sık gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Başkan Usta, yapımı tamamlanmak üzere olan Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Usta, dairelerin çok yakında teslim edileceğini belirterek, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi; 796 konut, 13 dükkân ve 1.039 araç kapasiteli kapalı otoparktan oluşuyor. Proje kapsamında 521 adet 2+1, 271 adet 3+1, 4 adet de 4+1 daire inşa edildi. Cephe tasarımlarında modern mimari anlayışının hâkim kılındığı projenin 15 bin metrekaresi yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerine ayrıldı. Proje ile vatandaşlar, deprem riski taşıyan ve yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde dönüşüm” ile güvenli, parkı, yeşil alanları, sosyal donatısı olan çağdaş standartlarda bir yaşam alanına sahip olacak.