Müge Anlı ile Tatlı Sert'te iddia; Selçuk Gün yasak aşk kurbanı mı oldu?

Zonguldak Ereğli’den 26 Eylül’de kaybolan 33 yaşındaki Selçuk Gün’den, Müge Anlı’nın yayınları sonrası başlatılan arama çalışmalarına rağmen haber alınamadı. Tam 19 gündür kayıp olarak aranan genç adamla ilgili

pek çok ihtimal değerlendirilirken kuzeni Tarık Ocak, canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kuzeninin eşi tarafından ihanete uğradığını söyleyen Ocak, “Cansu sevgilisi ile Selçuk’u öldürmüş olabilir” dedi. İddia sonrası

ikili arasında gerginlik yaşanırken suçlamaların odağındaki Cansu Gün, iddiaları reddetti.

Evli ve dört çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Gün, Zonguldak Ereğli’den, 26 Eylül pazar günü şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam 19 gündür haber alınamayan kayıp genç için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın yayınları sonrası dün

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş timleri bir arama çalışması gerçekleştirdi. Tam 11 saat süren arama çalışmaları kapsamında zorlu hava şartlarına rağmen dere yatağı ve orman didik didik arandı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları son bulurken Selçuk Gün’e dair bir ize rastlanmadı.

“CANSU SEVGİLİSİ İLE SELÇUK’U ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR”

Gün geçtikçe kötü ihtimallerin ortaya çıktığı Selçuk Gün ile ilgili kuzeni Tarık Ocak’tan da çarpıcı bir iddia geldi. Kuzeni Selçuk’un eşi tarafından daha önce de ihanete uğradığını söyleyen Tarık Ocak, “Selçuk’un amcasının oğlu ile eşi Cansu konuşurken yakalandı. Cansu sevgilisi ile Selçuk’u öldürmüş olabilir” dedi. İddia sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi.

KISKANÇLIK KURBANI MI OLDU?

Kocasına bir kez ihanet ettiğini ancak bu sorunu aylar önce çözdüklerini söyleyen Cansu Gün, hakkındaki iddiaları reddederken o da Tarık Ocak’ı hedef aldı. Genç kadın, Tarık Ocak’ın sevgilisi Melike yüzünden eşine zarar vermiş olabileceğini öne sürdü. Eşinin, kuzenin kavga ettiği sevgilisi Melike’yi zaman zaman eve getirdiğini söyleyen Cansu Gün, Melike ile görüşmesi sebebiyle Selçuk Gün’ün kuzeni tarafından öldürülmüş olabileceğini belirtti. Tarık Ocak’ın kıskançlık yüzünden kuzenine zarar vermiş olma ihtimali gündeme gelirken şüphe oklarının çevrildiği genç adam, iddiaları reddetti.

SOKAK LAMBALARINDAN KORKUYORDU

Öte yandan Müge Anlı’da eşinin ihaneti yüzünden son zamanlarda çok kıskanç hale geldiği ve psikolojisinin iyi olmadığı öğrenilen genç adamın bir yerlere gitmiş olabileceği de dile getirildi. Selçuk Gün’ün kaybolmadan önceki gece sokak lambalarından bile korktuğu, dalgın ve tuhaf bir hali olduğu konuşulanlar arasındaydı.