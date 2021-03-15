Kontrollü Normalleşme Denetimleri aralıksız sürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Hedef Mavi Gaziosmanpaşa” sloganıyla ilçe genelindeki işletmelerde maske, mesafe, temizlik, HES kodu ve müşteri kapasitesine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerine yönelik “Dinamik Denetim Süreci”ni başlatmasının ardından yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Gaziosmanpaşa’da aralıksız devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmelerde “Hedef Mavi Gaziosmanpaşa” sloganıyla 7/24 denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde işletmelerin ve vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek, gerekli uyarılar yapılıyor.

İŞLETMELERE KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT BROŞÜRLERİ TESLİM EDİLİYOR

Özellikle kafe, lokanta, restoran, fırın ve gıda satış noktalarında yoğunlaştırılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra HES kodu kontrolleri, çalışma saatleri ve müşteri kapasitesine uyulmasına yönelik kontroller de yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan işletme kapasitesi, masa kapasitesi ve kontrollü sosyal hayat kuralları gibi bilgilerin yer aldığı broşürler de ekipler tarafından iş yerlerine asılmak üzere esnaflara teslim ediliyor. Gaziosmanpaşa’da denetimler, Covid-19 ile etkin mücadelenin sürdürülmesi adına gece gündüz devam edecek.