Kırcaali ile Gaziosmanpaşa kardeş belediye oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Bulgaristan Kırcaali Belediyesi, kardeş belediyecilik protokolü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı Nurgün Güngören ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Usta, görüşmede kardeş şehir Kırcaali ile kültürel ve ekonomik diyalogların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

USTA: “HEM HASRET GİDERDİK HEM DE DİYALOGLARIN DEVAM ETMESİ NOKTASINDA MUTABAKAT SAĞLADIK”

Başkan Usta, “Kırcaali bizim için Balkanlarda önemli bir merkez. 2006 yılında kardeş şehir olduğumuz Kırcaali ile uzun bir süre diyaloglarımız oluşmuştu. 2016 yılından sonra bazı sıkıntılardan ötürü biraz kesintiye uğramıştı. Bugün Kırcaali belediye başkanımız ve ekibi ile il başkanımızla ve Kırcaali’den gelen hemşehrilerimizle hem hasret giderdik hem de bu diyalogların, ilişkilerin devam etmesi noktasında da mutabakat sağladık. Umarım hem Kırcaali hem de Gaziosmanpaşalı hemşerilerimiz adına bu kültürel bağları devam ettiririz. İki bölge arasında önce kültürel anlamda sonra ekonomik anlamda sonra siyasi anlamda bu gelişmeyi ve diyaloğu sürdürmüş oluruz” dedi.

AZİS: “UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİĞİMİZ KONULARDA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Uzun zamandır kardeş belediyelerimiz ile görüşme fırsatımız olmadı. Pandemi sürecini herkes yaşıyor. Buna rağmen hasretlik götürmek için gelip, kardeş belediyemiz özellikle Gaziosmanpaşa Belediyemize ve Türkiye'de Trakya Bölgesi, İstanbul, Bursa İzmir'deki tüm kardeş belediyelerimizi bir selamlama programı ayarladık. Hal hatır sorup, uzun zamandır görüşmediğimiz konularda görüşlerimizi paylaşıyoruz” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı Nurgün Güngören ise, “Bizim hem burada hem de sınırın öbür tarafında bıraktığımız soydaşlarımıza karşı üzerimizde bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Biz bu tür temaslardan manevi olarak da mutlu oluyoruz. Her iki belediye başkanımıza da bu temastan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.