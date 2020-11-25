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Kadına Şiddete Karşı “Kadınların Gözünden Kareler” sergisi açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için “Kadınların Gözünden Kareler” isimli fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, ilçede yaşayan kadınların objektifinden fotoğraflar yer aldı.

GAZİOSMANPAŞA 25.11.2020, 18:58 Murat Aydın
Kadına Şiddete Karşı “Kadınların Gözünden Kareler” sergisi açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için “Kadınların Gözünden Kareler” isimli fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, ilçede yaşayan kadınların objektifinden fotoğraflar yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Kadınların Gözünden Kareler” isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda açılan sergide, ilçede yaşayan ev hanımı, öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından kadınların çektiği 40 adet fotoğraf yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, , fotoğrafları tek tek incelerken, kadınların çektiği kareler ziyaretçilerden tam not aldı. “Kadınların Gözünden Kareler” fotoğraf sergisi, ilçenin çeşitli noktalarında sergilenmeye devam edecek.

Şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ifade eden Başkan Usta, "Bizim ne geleneğimizde ne de inancımızda böyle bir anlayış yok. Bugün bir kez daha bu özel gün vesilesiyle kadına şiddete karşı bir aradayız. Burada amaç, kadına şiddete karşı dayanışmayı anlatmaktı. Kadına şiddetin olmayacağı bir toplumu oluşturmak adına bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

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