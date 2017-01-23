Giresun Eynesil Derneği yeni başkanını seçti

Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı Gaziosmanpaşa Yolduztabya Mahallesi'nde yapıldı. Eynesil Köseli Mahallesi Derneği'nde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleştirildi.



EYNESİLLİLER DERNEĞİ GENÇLERE EMANET..





Giresun'un Eynesil ilçesinden gelenlerin yoğun yaşadığı İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde kongre heyecanı yaşandı. Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısını Eynesil Köseli Mahallesi Derneği ev sahipliğinde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleştirildi.Yapılan kongre sonucu Eynesilliler Dernek Başkanlığı'na seçilen İsmail Kırlak görevi Mustafa CİVEK'ten devrraldı. Eynesilliler Derneğinin yeni yönetim kurulunun "Genç ve Dinamik" yapısı dikkat çekti.Eynesilliler Derneği Mustafa CİVEK; Görev yaptıkları dönem içinde derneğin Giresun Dernekçiliğinde kurumsal bir yapıya kavuştuğunu, Eynesil'in değerlerinin tanıtılması sorunlarına her zeminde sahip çıkılması ve çözüm bulunması amacı ile çalışmalar yaptığını belirterek, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.Divan başkanlığını Mustafa HIDIR'ın, kâtiplikleri ise Ahmet SOFU ve Aydın DALMAN'ın yaptığı genel kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Gelir – Gider Hesap Özeti ve 3 yıllık tahmini bütçe okunup görüşülerek genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.Eynesilliler Deneği'ne bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Fuat KUŞ, Avukat Halil İbrahim TÜRKYILMAZ'a ve Rahmetli Av. Ahmet Naim GÜREL adına kardeşi Cemal Nadir GÜREL'e Eynesilliler Derneği adına plaket takdim edildi.Plaket takdimi esnasında oldukça duygu dolu anlar yaşandı."Hayatım boyunca bir çok plaket almışlığım olmasına rağmen ilk defa içimden ağlamak geldi" diyen Av. Halil İbrahim TÜRKYILMAZ ile "Eynesilliyim ama ilk defa Eynesillilerden" plaket aldım diyen Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Fuat KUŞ konuşmakta zorluk çekenlerdendi.Ayrıca; Eynesilliler Derneği'nin federasyonlarda en geniş manada temsil etmek üzere İsmail KIRLAK, Av. Halil İbrahim TÜRKYILMAZ, Nihat KARABEKTAŞ, Yasin SOFU, Turan MUCUK, Aydın DALMAN genel kurul tarafından delege olarak seçildi.Kaynak: Eynesil Ajans