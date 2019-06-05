Genç öğretmen adayı neden canına kıydı

Türkiye'de yaşanan olaylar ve işsizlik sosyal patlamanın habercisi gibi görülüyor. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı sosyal medyadaki paylaşımında “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!” diyerek Kevser A. adlı atanamayan öğretmenin acı haberini fotoğrafıyla birlikte yayınladıSamsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Matematik Öğretmenliği mezunu olduğu öğrenilen genç öğretmen adayı Kevser'in atanamadığı için yaşadığı sorunlar nedeniyle bunulama girip canına kıydığı öne sürülüyor.Baltacı’nın paylaşımı şöyle:“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”