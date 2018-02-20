Geleceğin Bilim İnsanları Gaziosmanpaşa’da yetişiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların, bilimsel ve teknolojik yönden gelişimini desteklemek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni Mahalle Bilgi Evi’nde donanımı tamamlanan Bilim Laboratuvarı kapılarını, yararlanmak isteyen tüm öğrencilere açık tutuyor.



Çocukların güvenli ve kontrollü bir ortamda, üst düzey imkânlarla ders çalışmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bilgi evlerinde yeni bir hizmet hayata geçti. Yeni Mahalle Bilgi Evi’nde oluşturulan Bilim Laboratuvarı, modern eğitim anlayışına uygun olarak öğrencilerin deneyerek, gözleyerek ve araştırarak eğitim görmesini sağlıyor.



FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BRANŞLARINDA DENEYLER YAPILIYOR



Öğrencilerin öğrenmiş oldukları soyut bilgiyi gerçek hayatta kullanabilmesini hedefleyen Bilim Laboratuvarı, öğrencilere Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında uzman öğretmenlerin hazırlamış olduğu konularla ilgili deney ve etkinlik yapma imkânı sunuyor. İlçedeki tüm okulların faydalanabileceği Bilim Laboratuvarı, mikroskop, cam malzeme, kimyasal malzeme, ısıtıcı, karıştırıcı, terazi, ampermetre, voltmetre, flip flot devreleri, DC motor, sterling motor, LDR Devresi başta olmak üzere çeşitli deney malzemeleriyle hizmet veriyor.



ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM İMKÂNI



3.ve 8.sınıf arası öğrenciler, 15’er kişilik gruplar halinde sorumlu deney öğretmeni eşliğinde özel olarak hazırlanmış deney gözlükleri ve önlükleriyle derslerde öğrendiği teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor. Fen derslerinde yer alan elektrik devrelerinin gerçek hayatta fiziksel buluşmasını gören öğrenciler, gündelik yaşantılarında kullandıkları sabunun kimyasal üretimini incelerken, aynı zamanda besinlerde küf ve bakteri oluşumunu gözlemleyerek biyolojik yaşamda gerekli olan bilgiyi yalnızca kitaplardan değil doğadan da öğreniyor. Deneysel ve gözlemlenebilir bilginin öğrencileri ileriye taşıyacağına inanarak hazırlanan etkinlikler, branş öğretmenlerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.



BİLİMDE YERLİ VE MİLLİ PROJELER ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR



Öğrencilerin gerek interaktif ortamda gerekse bilim merkezlerinde yaptıkları çalışmalar öğretmenler tarafından destekleniyor. Bu sayede öğrencilerde deney, gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusu, problem çözme becerileri ve muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sağlanarak, kendini ifade edebilme, yeteneklerini geliştirme, sorumluluk sahibi olabilme gibi duygularının da artması hedefleniyor.



Yerli ve milli değerlerle geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençler yetiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu çalışmayla öğrencilerin TÜBİTAK’a özgün projeler üretmesini sağlamayı hedefliyor. Bu sayede bilimde, teknolojide ve tüm alanlarda yerli ve milli bir altyapının oluşması amaçlanıyor.