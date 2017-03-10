Gaziosmanpaşalı öğrenciler 7,4 şiddetindeki depremi yaşadı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız Deprem Simülasyon TIR’ında 7.4 şiddetindeki deprem etkisini yaşadı.



Deprem gerçeğinin yaşandığı Türkiye’de kurumlar, afet zararlarının en aza indirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Etkinlik kapsamında “Deprem Simülasyon TIR’ında öğrenciler ve vatandaşlar 7,4 şiddetindeki bir deprem anını yaşadı. Etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından öğrenciler ve vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca ‘Deprem ve Çevresel Etkileri’ konulu bir seminer de verildi.



“BİZİM İÇİN HAZIRLIK OLDU”



Simülasyon sonrası yaşadıklarını anlatan öğrenciler de ilk kez büyük ölçekli bir depremi yaşadıklarını ifade etti. Depremden bir hayli korktuklarını da belirten öğrencilerden Enes Anıl Karaman, “Baya korktuk, zaten haberlerde de 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olacağını söylüyor. Bizim için de hazırlık oldu” dedi.



“DEPREM GERÇEĞİNİ AŞILAMAK İSTİYORUZ”



Etkinlik sırasında öğrencilerle bir süre deprem hakkında sohbet eden Başkan Usta, belediye olarak olası bir depreme karşı yapılan hazırlıkları paylaştı. Deprem eğitimi alan herkese deprem çantası hediye ettiklerini belirten Başkan Usta, deprem konulu eğitimlere de ağırlık verdiklerini ifade etti. Uygulamalı eğitimlerin daha çok akılda kaldığını kaydeden Başkan Usta, şunları söyledi:



“Bu hafta Deprem Haftası. Eğitimini geçen sene anlattık. Eğitim unutuluyor. O anda güzel bir etki bırakıyor sonradan kenar atılıyor. İstedik ki, öğrencilerimizin zihninde daha fazla yer yapsın, depremle yaşama gerçeğini öğrensinler, ailesiyle de bunu paylaşsınlar. Bu deprem gerçeğini görsel olarak tiyatrolarla, etkinliklerle ve simülasyonlarla zihinlere kazıyalım dedik. Kandilli Rasathanesi’nin bize tahsis ettiği deprem TIR’ı ile deprem gerçeğini çocuklarımıza aşılamak, onlarla bu gerçeği paylaşmak istiyoruz.”



2016 YILINDA GÜNDE 36 DEPREM MEYDANA GELDİ



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş ise 2016 yılındaki deprem grafiği hakkında açıklamalar yaptı. 2016 yılında günde ortalama 36 depremin olduğunu kaydeden Güneş, “Haftada yaklaşık 2 tane 4 şiddetinin üzerinde, 26 günde bir tane 5 şiddetinin üzerinde, yaklaşık 1 yılda bir 6 şiddetinde deprem, 7 yılda da bir tane 7’lik deprem oluyor ülkemizde” dedi.