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Gaziosmanpaşalı kadınlar yöre yöre kadın türküleri ile coştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara özel 'Yöre Yöre Kadın Türküleri' isimli konser düzenledi.

Gaziosmanpaşalı kadınlar yöre yöre kadın türküleri ile coştu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara özel 'Yöre Yöre Kadın Türküleri' isimli konser düzenledi.

Sanatçı Sabahat Aslan’ın sahne aldığı konserde, ülkemizin zengin coğrafyasından kadınlara ilişkin türküler seslendirilerek kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinlik alanına gelerek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Konser sonrasında ise Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kadınlara fidan hediye edildi.


“TÜM KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Böylesine anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmak, mutluluk ve onur verici. Ben hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kadın, hayatımızın her anını süsleyen, her anına güzellik katan, her anını değerlendiren, toplumun her kesiminde değer bulan, karşılık bulan ülkemizin çok değerli hanımlarını yürekten tebrik etmek istiyorum.

Çünkü; Türkiye’de özellikle son yıllarda, ülkemiz kadınlarla birlikte çok daha aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu bakımdan 15 Temmuz mücadelesinde göğsünü, kendisinde hiçbir silah dahi olmadan, hiçbir savaş tecrubesi bile olamadan, tankı bile göremeden uçağa siper eden Türk kadınlarımızı kutluyorum. Çünkü; tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Tüm dünyaya vatan sevgisi, vatan aşkı, millet sevgisi, bayrak sevgisi ne demek olduğunu gösterdi” diye konuştu.
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