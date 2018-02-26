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Gaziosmanpaşalı Gençlere Etkili CV Hazırlama Teknikleri anlatıldı

Gençlere yönelik istihdam çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, İŞKUR Bayrampaşa Hizmet Merkezi’nin katkılarıyla sertifikalı ”CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” düzenledi.

Gaziosmanpaşalı Gençlere Etkili CV Hazırlama Teknikleri anlatıldı

Gençlere yönelik istihdam çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, İŞKUR Bayrampaşa Hizmet Merkezi’nin katkılarıyla sertifikalı ”CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” düzenledi.

Gençlerin istihdamına her daim katkı sunmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İŞKUR Bayrampaşa Hizmet Merkezi’nin destekleriyle gençlere CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi verildi. 2 gün süren eğitimlerde katılımcılara, etkili özgeçmiş hazırlamanın yolları ve iş görüşmelerinde başarının püf noktaları anlatıldı. Eğitimlerle, ilk defa iş hayatına girecek veya işsiz durumda iş arayan bireylere katkı sağlamak amaçlandı. Kariyerlerinde yükselmeyi hedefleyen bireylere de destek verildi.

Katılımcılara, özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar, doğru özgeçmiş hazırlama teknikleri ve mülakatlarda başarıyı yakalama yöntemleri gibi eğitimler verilirken, etkili ve akılda kalıcı görüşme yapma tekniklerine de değinildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara İŞKUR onaylı sertifikaları takdim edildi.

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Gaziosmanpaşalı Gençlere Etkili CV Hazırlama Teknikleri Anlatıldı
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