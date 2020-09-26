Gaziosmanpaşa’da Uzaktan Eğitime Tam Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Uzaktan Eğitime Tam Destek” sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlattı. Eğitim seferberliği kapsamında ilçede tabletsiz veya bilgisayarsız çocuk kalmaması amaçlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine uzaktan eğitim ön plana çıktı. Gaziosmanpaşa Belediyesi de uzaktan eğitime katkı sunmak için ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlattı.

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“Uzaktan Eğitime Tam Destek” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşlar, evinde kullandığı veya yeni satın aldığı tablet ya da bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edebilecek. Tablet ve bilgisayarlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından bağışçının evinden teslim alınacak. Ardından tablet ve bilgisayarın uzaktan eğitime uygunluğu kontrol edilecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi bağışlanan tablet ve bilgisayarları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ihtiyaç sahibi önceliği tespit edilen öğrencilere ulaştıracak.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar, belediyenin 444 0 467 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.