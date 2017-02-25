Gaziosmanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Korhan Çalışkan'dan başkan Usta'ya ziyaret

Referandumda 'Evet' blokunda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Ak Parti'nin yakınlaşması tabanda yansıdı.Siyasi Prati adı altında MHP'ye resmi bağlılığı olmasa da MHP fikriyatının taban hareketi Ülkü Ocakları'nın Gaziosmanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Korhan Çalışkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA’yı makamında ziyaret etti.Gaziosmanpaşa Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri hakkında uzun bir sohbetin ardından ocak başkanı Çalışkan, "Plevne Kahramanı" Gazi Osman Paşa’nın büyük boy tablosunu başkan Usta’ya hediye etti. Gaziosmanpaşa Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, "Bbelediye başkanımız Sn. Usta’ya misafirperverliğinden ve yakın alakasından dolayı teşekkür ederiz" denildi