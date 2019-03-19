Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Gaziosmanpaşa Sağlığın Merkezi Olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yla birlikte Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Gaziosmanpaşa Sağlığın Merkezi Olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yla birlikte Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yaptı. Gaziosmanpaşa’da sağlık yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem, tüm dikkatimizi icraatlara kanalize etmiş olacağız” dedi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Koca, "Bundan böyle, özellikli ve nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, üniversitelerle iş birliklerinin yapıldığı hastanelerin adı, Şehir Hastaneleri olacak. Çok önemsediğimiz, giderek kapsayıcılığını genişlettiğimiz, dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahibiz. Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkmasının gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerin giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM, YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME ANLAMINDA ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK”

Sağlıkta yerlileşmenin artacağını belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem, yerlileşme ve millileşme anlamında çok önemsediğimiz bir dönem olacak. Gaziosmanpaşa'mıza Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının resmi açılış törenini yapıyoruz. 43 bin metre kare kapalını olan, 69 polikliniği olan 250 yataklı bir tesisi açmış oluyoruz. Yeni dönemde vatandaşımızın kolay erişebildiği, bulunduğu bölgede hizmetini alabildiği bir dönem olsun istiyoruz" dedi.

“YENİ METRO HATTI, İSTANBUL’UN HER YERİNDEN HASTANEMİZE ULAŞIM SAĞLAYACAK”

Hastanenin ilçeye ve İstanbul’a hayırlı olmasını dileyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Bugün aynı zamanda İstanbul’un en büyük metro hattı olan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının deneme sürüşünü gerçekleştirdik. 4 istasyonu ilçemizden geçiyor. Yeni metro hattı, İstanbul’un her yerinden hastanemize ulaşım sağlayacak. İnşallah bu yıl içinde hizmete girecek” dedi.

“SAĞLIKLA SPORUN BİRLİKTE ŞEHİRE DEĞER KATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Evde sağlık hizmetlerine kadar sağlıkta her zaman halkın yanında olduklarını dile getiren Başkan Usta, “Sağlıkla sporun birlikte şehire değer kattığını düşünüyoruz. Bu şehrin bir sağlık ve spor merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda yarın Karayolları Mahallemizde de bir spor ve sağlık merkezini de hizmete açıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanemizin de hemen yanı başında bir millet kıraathanesi inşa ediyoruz” diye konuştu.

BAKAN KOCA VE BAŞKAN USTA HASTALARI ZİYARET ETTİ

Bakan Koca ve Başkan Usta, konuşmaların ardından hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Koca ve Usta, açılıştan sonra hastaneyi dolaşarak, hastalara “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328