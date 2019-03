Gaziosmanpaşa Sağlığın Merkezi Olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yla birlikte Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yaptı. Gaziosmanpaşa’da sağlık yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem, tüm dikkatimizi icraatlara kanalize etmiş olacağız” dedi.Açılış töreninde konuşan Bakan Koca, "Bundan böyle, özellikli ve nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, üniversitelerle iş birliklerinin yapıldığı hastanelerin adı, Şehir Hastaneleri olacak. Çok önemsediğimiz, giderek kapsayıcılığını genişlettiğimiz, dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahibiz. Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkmasının gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerin giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Sağlıkta yerlileşmenin artacağını belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem, yerlileşme ve millileşme anlamında çok önemsediğimiz bir dönem olacak. Gaziosmanpaşa'mıza Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının resmi açılış törenini yapıyoruz. 43 bin metre kare kapalını olan, 69 polikliniği olan 250 yataklı bir tesisi açmış oluyoruz. Yeni dönemde vatandaşımızın kolay erişebildiği, bulunduğu bölgede hizmetini alabildiği bir dönem olsun istiyoruz" dedi.Hastanenin ilçeye ve İstanbul’a hayırlı olmasını dileyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Bugün aynı zamanda İstanbul’un en büyük metro hattı olan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının deneme sürüşünü gerçekleştirdik. 4 istasyonu ilçemizden geçiyor. Yeni metro hattı, İstanbul’un her yerinden hastanemize ulaşım sağlayacak. İnşallah bu yıl içinde hizmete girecek” dedi.Evde sağlık hizmetlerine kadar sağlıkta her zaman halkın yanında olduklarını dile getiren Başkan Usta, “Sağlıkla sporun birlikte şehire değer kattığını düşünüyoruz. Bu şehrin bir sağlık ve spor merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda yarın Karayolları Mahallemizde de bir spor ve sağlık merkezini de hizmete açıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanemizin de hemen yanı başında bir millet kıraathanesi inşa ediyoruz” diye konuştu.Bakan Koca ve Başkan Usta, konuşmaların ardından hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Koca ve Usta, açılıştan sonra hastaneyi dolaşarak, hastalara “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.