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Gaziosmanpaşa ÖSYM Başvuru Merkezi göreve başladı

Gaziosmanpaşa ÖSYM Başvuru Merkezi hizmete girdi. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara girmek isteyen adaylar, başvuru ve tercih bildirme gibi birçok işlemi yeni Başvuru Merkezi'nden artık kolayca yapabilecek.

Gaziosmanpaşa ÖSYM Başvuru Merkezi göreve başladı
 Gaziosmanpaşa ÖSYM Başvuru Merkezi hizmete girdi. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara girmek isteyen adaylar, başvuru ve tercih bildirme gibi birçok işlemi yeni Başvuru Merkezi'nden artık kolayca yapabilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Giriş Katı’nda açılan ÖSYM Başvuru Merkezi, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere 4 ilçeye hizmet verecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlar için sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme gibi birçok işlem yeni ÖSYM Başvuru Merkezi'nden yapılabilecek. Aynı zamanda sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için başvuru merkezinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girecek adaylar, başvuru işlemlerini hem online sistem hem de Türkiye’nin dört bir yanında ve farklı noktalarda bulunan başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
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