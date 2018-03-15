Gaziosmanpaşa Enerji üssüne dönüşüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, BEDAŞ Yetkilileri ile Mahalle Muhtarlarını bir araya getirdi. Talep, şikâyet ve önerilerin dile getirildiği toplantıda Gaziosmanpaşa’da devam eden elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarıyla birlikte ilçede hayata geçirilecek yeniliklerden de bahsedildi.



İlçe halkına konforlu, kaliteli ve modern yaşam alanları sunmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, BEDAŞ ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Belediyemiz, BEDAŞ yetkilileri ve Mahalle Muhtarlarını sık sık bir araya getirerek ilçede yaşanan elektrik sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmayı hedefliyor.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı, Mahalle Muhtarları, Belediyemizin ilgili müdürlük personelleri ve BEDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda karşılıklı olarak şikâyet, talep, öneri, memnuniyet ve çözümler dile getirildi. Ayrıca ilçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek yeniliklerden de bahsedildi.



AYDINLATMA DİREKLERİ DEKORATİF LED AYDINLATMA DİREĞİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK



Düzenlenen istişare toplantısında, tüm mahallelerde ana halterlerin yenilenerek ilçenin modern görünüme kavuşturulacağı dile getirilirken ilçedeki sokak ve caddelerde meydana gelen elektrik arızalarının büyük çoğunluğunun giderildiği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toplantıda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı, ana caddelerdeki eski aydınlatma direklerinin yeni tip dekoratif LED aydınlatma direği ile değiştirileceğinin müjdesini verdi. Çalışmaların ilk olarak İslambey Caddesi’nde başlandığını belirten Çağrıcı, “Tüm ilçede aydınlatma direkleri değiştirilerek ilçemiz modern görünüme kavuşacak” dedi.



ELEKTRİK HATLARININ YER ALTINA ALINDIĞI MAHALLELERDE AYDINLATMA TESİSİ KURULACAK



Hali hazırda devam eden elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları da toplantının bir diğer önemli konusu oldu. Karadeniz Mahallesi’nde çalışmaların tamamlandığını dile getiren Çağrıcı, “Bu yıl içinde Sarıgöl, Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallelerinin tamamında elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını başlattık. Bu 5 mahalleyi bitirip diğer mahallelerde de çalışmalara başlayacağız. Böylece ilçemizin tamamında elektrik hatları yer altına alınarak arıza kaynaklı elektrik kesintileri son bulacak. Ayrıca ilçemiz daha estetik bir görünüme kavuşacak” dedi.



2018 yılı içinde ilk aşamada cadde ve sokaklardaki elektrik arızaları giderilecek ve tüm mahallelerde toplam 175 bin metrekare kablo yer altına alınacak. Sonraki aşamada ise elektrik hatlarının yer altına alındığı mahallelerde aydınlatma tesisleri kurulacak. Böylece sokaklar modern görünüme kavuşacak.