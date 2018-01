Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Gaziosmanpaşa'da güvenli ve modern yapılar inşa etmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin yüzde 38'inde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İnsanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında ilçedeki riskli yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Yıldıztabya Mahallesi'nde daha önceden boşaltılmış, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen, 50 daireden oluşan 4 ayrı binanın yıkımı gerçekleşti. Binaların yıkımını yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hak sahipleri ile uzun uzun sohbet ederek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine daha sağlam, uzun ömürlü ve deprem yönetmeliğine uygun yapılar inşa edilerek vatandaşlara geleceğe dönük modern yaşam alanları sunulmuş olacak.‘‘İnsanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz”Yıkım çalışmalarını takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İlçemizin yüzde 38’inde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 5 bölgemizde inşaat çalışmaları başladı, 5 bölgede de proje ve ruhsat çalışmaları bitmek üzere. Yaklaşık 6 bin 500 vatandaşımızla anlaştık, 4 bine yakın bina yıkıldı. Bugün de burada Yıldıztabya bölgemizde kalan bir mahallemizdeki son kalan binaları yıkıyoruz. Bundan sonra inşallah projelerin bitme aşamalarını izleyeceğiz. Sarıgöl ve Fevzi Çakmak’taki konutlarımızdan toplamda bin 500 adet konut teslim edildi. Burada ilk kriterimiz vatandaşlarımızı memnun etmek. Birinci etabımızda 400 tane hak sahibi vardı bunların yüzde 95’i ile anlaşma sağlandı diğer yüzde 5’i ile de anlaşmaya devam ediyoruz. Burada tüm alt yapı sistemleri değişiyor, donatı alanları park, bahçe, otopark gibi alanlar inşa ediliyor. Tüm sistemler yeni teknoloji ile güvenli ve konforlu bir biçimde yapılıyor. Bir o kadar da insanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Buradaki yıkımlar bittikten sonra, ruhsat vererek çalışmalarımızı da bir an önce sonlandırmak istiyoruz” diye konuştu.Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşılarken, Başkan Usta’ya olan güvenlerini de dile getirdiler. Yeşil alanlarıyla, parklarıyla çocuklara güzel alanlar oluşturulacağı için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, depreme dayanıklı ve konforlu binalarda oturmanın rahatlığını yaşayacaklarını vurguladılar.aa