Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'nde Gaziosmanpaşa KEMAL şeker bulvarı üzerinde bulunan kapalı halı saha 09/01/2017 10 / 01/2017 Geçeye bağlayan gece üzerindeki karın ağırlığını kaldıramayan halı saha çöktü.
Halı sahada futbol karşılaşmasının bitmesinin ardından saha çökerken, olası bir faciadan dönüldü.
Saha içersinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'nde Gaziosmanpaşa KEMAL şeker bulvarı üzerinde bulunan kapalı halı saha 09/01/2017 10 / 01/2017 Geçeye bağlayan gece üzerindeki karın ağırlığını kaldıramayan halı saha çöktü.