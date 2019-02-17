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Gaziosmanpaşa'da geç kalmış bir hizmet; İletişim Merkezi hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde açılışı yapılan Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezi, vatandaşlara haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gaziosmanpaşa'da geç kalmış bir hizmet; İletişim Merkezi hizmete açıldı

 Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde açılışı yapılan Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezi, vatandaşlara haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak adına İsfanbul Alışveriş Merkezi içinde bir iletişim merkezi açtı. Gaziosmanpaşalıların, belediyeyle olan işlemleri kolayca yapabileceği ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alabileceği iletişim merkezinin açılışını Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Hasan Tahsin Usta gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezi’nde vatandaşlar, belediyenin kentsel dönüşüm, ulaşım, alt yapı, kültür, sağlık, spor ve sosyal hizmetleri hakkında uzman personelden bilgi alabilecek. Vatandaşların, mahallesinde devam eden ve planlanan çalışmaları öğrenip şikayet, talep ve önerilerini sunacakları iletişim merkezinde, Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri verilecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kompleksi ve Sanat Akademisi kurs kayıtlarının da alınacağı iletişim merkezinde Gaziosmanpaşalılar, vergi ödemelerini de zaman kaybetmeden kolayca yapabilecek.

Gaziosmanpaşa'da ortak katılımı ve şeffaf yönetim anlayışını güçlendirecek olan iletişim merkezi, vatandaşlara haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında kadar hizmet verecek.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi
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