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Gaziosmanpaşa'da Cip Minibüs'e çarptı

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kontrolden çıkarak, park halindeki panelvan minibüse çarptı.

 GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kontrolden çıkarak, park halindeki panelvan minibüse çarptı. Kazada sürücünün yanındaki bir kişi yaralandı. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü 1.88 promil alkollü çıktı. 

Kaza, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Oğuz Demirci aracının kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki panelvan minibüse çarptı. Kazada panelvan minibüsün önündeki 2 otomobilde de daha hasar meydana geldi. Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki kadın yaralandı. Kazanın gürültüsüne uyanan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de sürücüye alkol testi yaptı. Alkol testinde sürücü Oğuz Demirci 1.88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, alkollü sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polisin kaza ile soruşturması sürüyor.

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