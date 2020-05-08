Gaziosmanpaşa'da 1.500 Yıllık Su Kemeri Ortaya Çıktı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 1.500 yıllık su kemerine rastlandı. Bunun üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu projede revizeye gidildi. Revizenin ardından çalışmalara yeniden başlanacak.

Gaziosmanpaşa’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen bölgelerde kentsel dönüşüm süreci tüm hızıyla devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü projeler ile depreme dayanıksız yapılar, etaplar halinde güvenli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kazı çalışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde Roma dönemine ait 1.500 yıllık su kemeri gün yüzüne çıktı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları takip etmek üzere kentsel dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulundu.

“YENİ PROJENİN İNŞAAT ÇALIŞMALARINA ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA BAŞLIYOR OLACAĞIZ”

Alanda yaptığı incelemelerin ardından süreç ile ilgili bilgiler veren Başkan Usta, “Bağlarbaşı Mahallesi 7A bölgesi kentsel dönüşüm projemizi inceledik. Bu alanda bir süre önce, Roma döneminden kalma 1.500 yıllık tarihi bir su kemerinin bulunduğunu tespit etmiştik. Bu projemizi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucu revize ettik. İnşallah yeni projenin inşaat çalışmalarına çok yakın bir zamanda başlıyor olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.