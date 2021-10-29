Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu Büyük Heyecana Sahne Oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda 800 spor tutkunu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne 800 spor tutkunu katıldı. Minikler 1.000 metre, küçükler 2.000 metre, büyükler 6 bin metre koşu ve büyükler 6 bin metre paten kategorilerinde yarışan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın startını verdiği yarışmada dereceye girenlere toplamda 20 Bin TL değerinde altın ödülü ile madalya ve kupaları takdim edildi.

“SPORA İLGİ GÖSTEREN GENÇLERİMİZİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEK LAZIM”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve sorunsuz bir şekilde başarı ile tamamlanan koşudaki ödüller takdim ettik. Miniklerde, orta yaşlarda ve büyüklerde, kızlarda ve erkeklerde ayrı ayrı kategorilerde yapılan bu yarışlara büyük bir ilgi ve alaka vardı. Özellikle milli sporcularımızın diğer sporculara örnek olması onları heyecanlı bir şekilde koşuya teşvik etti. Buda gösteriyor ki spora ilgi ve alaka gösteren gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, onları öne çıkarmak, onları bu ülkeye en iyi şekilde temsil edecek şekilde yetiştirmek lazım. Bugün burada Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. yılı münasebetiyle Cumhuriyet koşusu adı altında yaptığımız bu koşu bize onu gösterdi” dedi.