Gaziosmanpaşa BTP'de İlhan Keçeci yeniden başkan seçildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ilçe kongrelerine hızla devam ediyor. BTP Lideri Hüseyin Baş'ın Esenyurt'tan startını verdiği kongre serisi Gaziosmanpaşa ile devam etti.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği 8. olağan ilçe kongresinde İlhan Keçeci bir kez daha BTP Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığına seçildi.

Keçeçi kongredeki konuşmasında "Bu yolda son nefese kadar bir gaye uğruna hizmet etmeye var olduk, bugün de varız, yarın da var olacağız. Siz kıymetli dava arkadaşlarımı tebrik ediyor, sizlere teşekkür ediyorum. Kongremizin milletimiz, memleketimiz, nefsimiz ve neslimiz hakkında hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

ŞENGÜL: İSTANBUL'UN EN ÖZEL İLÇELERİNDEN BİRİNDEYİZ

Gaziosmanpaşa ilçe kongresine katılan BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"BTP İstanbul İl Teşkilatının en güzide, en büyük ilçelerinden bir tanesindeyiz. Gaziosmanpaşa, İstanbul'daki diğer teşkilatlarımızın da kurulmasında, yaşatılmasında ve güçlendirilmesinde çok büyük emekler sarfetmiş bir ilçemiz. Onun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yine Rahmet-i Rahman'a gönderdiğimiz ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in de özel olarak ilgi sahasına girmiş, kendi özel dünyasında yer etmiş bir ilçemiz Gaziosmanpaşa. Onun için burada ilçe kongresinde hep beraber olmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayret için teşekkür ediyor, bundan sonrasında da aynı gayreti göstereceğinizden hiç şüphem olmadığını sizlere arz etmek istiyorum. Yeni seçilecek yönetime de ilçe başkanımıza da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli genel başkanımız Hüseyin Baş Bey yurtdışı seyahatinde olduğu için katılamadılar. Kendilerinin de sevgilerini ve başarı dileklerini sizlere arz ediyorum."