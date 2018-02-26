Gaziosmanpaşa Belediyesi Mevlana ve Karlıtepe bilgi evleri eğitime başladı

Bilgili, kültürlü ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki bilgi evlerine yenilerini ekledi. Mevlana Mahallesi Bilgi Evi ve Karlıtepe Mahallesi Bilgi Evi’nde eğitimler başladı.



Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocukların, temel derslerinde başarılı olmasının yanı sıra bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini, okul dışındaki zararlı ortamlardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren bilgi evlerine yenileri eklendi. Karlıtepe Mahallesi Bilgi Evi ve Mevlana Mahallesi Bilgi Evi’nde eğitimlere başlandı.



MEVLANA BİLGİ EVİ, ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR



Mevlana Mahallesi’nde hizmete açılan bilgi evinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere, okul derslerine yönelik olarak haftalık ders programları doğrultusunda eğitimler veriliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında eğitim alan öğrenciler, düzenli olarak tekrar eden deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme imkânı da elde edebiliyor. Bilgi evinde, öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanmasının yanında sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak birçok çalışma yapılıyor. Bu kapsamda öğrencilere tarihi geziler, kültür ve sanat gezileri, zekâ oyunları etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve geleneksel piknikler gibi etkinlikler düzenleniyor. Mevlana Mahallesi Bilgi Evi, yaz döneminde de öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.



KARLITEPE BİLGİ EVİ’NDE ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİ DE DESTEKLENİYOR



Karlıtepe Bilgi Evi’nde ise, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler gibi temel branşlarda dersler veriliyor. Müfredat derslerinin yanı sıra verilen gitar, resim, ebru, bilgisayar, drama gibi kurslarla da öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Düzenlenen geziler ve sosyal faaliyetler ile hem öğrencilerin sınav streslerini üzerinden atması hem de sosyo-kültürel açıdan gelişmeleri hedefleniyor.