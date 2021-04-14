Gaziosmanpaşa Belediyesi İle İTÜ Arasındaki Akademik İş Birliği Güçleniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülen akademik iş birliği, imzalanan yeni protokol ile daha da güçleniyor.

Gaziosmanpaşa’da sanatsal ve akademik çalışmalara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Gaziosmanpaşa Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile beraberindeki heyet katıldı. Protokole kapsamında Sanat Akademisi eğitimlerinin daha geniş bir akademik kadroyla yürütülmesi, eğitimlerin kapsamının genişletilmesi ve üniversitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine nitelikli öğrenci yetiştirilmesinin sürdürülmesi hedefleniyor.

“IŞIK SAÇAN GENÇLERİMİZE KÜLTÜREL ANLAMDA FAYDA SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

İTÜ’den mezun olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İTÜ Türkiye’nin belki de dünyanın en eski, en köklü üniversitelerinden birisi. Bugün üniversitemle birlikte kültürel ve sanatsal anlamda iş birliği protokolü yapmış olmak benim için de son derece onur verici bir gelişme. Bu anlamda bu organizasyonun oluşmasında emeği geçen başta konservatuar müdürümüz ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Amacımız, gelişen ülkemizde ufukları dünyaya ışık saçan gençlerimize, halkımızla birlikte kültürel anlamda bir fayda sağlamak. Gaziosmanpaşa, kültüre, sanata, spora aç bir şehir. Biz de istedik ki sosyal, kültürel anlamda akademik yapıyla İTÜ gibi bir üniversiteyi arkamıza alarak, şehrimize ve halkımıza katkı sağlayalım. İTÜ Konservatuar Fakültesi’nin tecrübeli hocalarıyla geleneksel müziğimizi ve aletlerimizi gelecek nesillere taşımak da bu çalışmada önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.

Daha önce de İstanbul’un pek çok ilçesiyle bu tür çalışmalara imza attığını söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Çok değer verdiğimiz İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, çok güzide sanatçılar yetiştirdi. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa Belediyemizle de daha önce başlattığımız çalışmaları daha iyi seviyelere taşımak istiyoruz. Gaziosmanpaşa’da yaşayan gençlerimize teknik üniversite olarak kültür sanat bağlamında katkı sağlamak istiyoruz. Sayın başkanımıza da bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.