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Gaziosmanpaşa Belediyesi Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceye girmiş sporcuları düzenlediği törenle ödüllendirdi. 67 sporcuya toplamda 100 bin TL destek sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

 Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceye girmiş sporcuları düzenlediği törenle ödüllendirdi. 67 sporcuya toplamda 100 bin TL destek sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sporda başarıya teşvik etmek amacıyla gençlere ödül vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Karate, Taekwondo, Badminton, Muay Thai, Kick Boks ve Vücut Geliştirme dallarında başarı göstermiş 67 sporcuya toplamda 100 bin TL nakdi yardım desteği sağlandı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, sporcular ve ailelerin bir araya geldiği ödül törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Genç sporculara ödül çeklerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

"SPOR KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Ödül töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ilçede spor alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. Gaziosmanpaşa için sporun önemine de vurgu yapan Başkan Usta, "Gaziosmanpaşa'nın tarihi yeri yok, turistik mekanları yok, denizi yok veya gezilecek alanları yok. En azından biz gençleri sporla meşgul edecek altyapıları yapmak ve en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Biz mekanları bu şekilde tamamlarken, sizlerin de bu zamana kadar göstermiş olduğunuz özveriyi daha ileri noktaya taşıyarak ilçemizdeki spor kültürünü geliştirmek durumundayız" dedi.

TOPLAMDA 100 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI

Muay Thai Büyükler Dünya 1'incisi ve Büyükler Avrupa 2'ncisi Bediha Taçyıldız, Muay Thai Büyükler Dünya 2'ncisi ve Büyükler Avrupa 1'incisi Zübeyir Barın, Muay Thai Büyükler Dünya 3.sü ve Büyükler Avrupa 1'ncisi Osman Çeken, Vücut Geliştirme Büyükler Dünya 1'ncisi Sedat Bekdemir, Taekwondo Yıldızlar Dünya 3'ncüsü Ahmet Can Timagur ve Karate Gençler Avrupa 3'ncüsü Emin Aksoy başta olmak üzere toplamda 67 sporcuya ödülleri dağıtıldı.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi
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