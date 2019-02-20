Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi'inde nufus yoğunluğu dikkate alınarak yapılan listede her bölgeden isimlerin olduğu görüldü. Özellikle 1. sırada yer alan Mehmet Selim Bilmen'in daha önce 2014 yerel seçimlerinde Eyüp'te Belediye Başkan aday adayı olduğu da biliniyor. Liste'nin 2. sırasında ise yıllarca Belediye Meclisi'nde görev alan Duygu Hastanesi sahiplerinden İsmail Sezer dikkat çekti. İşte Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nin Ak Parti aday listesi.

