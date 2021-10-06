Gaziosmanpaşa Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Afet ve acil durum yönetimini tek çatı altında toplayan merkez, kameralar vasıtasıyla Gaziosmanpaşa’nın tüm sokaklarını 24 saat boyunca gözlemleyerek, olumsuzluklara anında müdahale edilmesini sağlayacak.

Gaziosmanpaşa’da deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile acil durumlara müdahalenin tek merkezden koordine edilmesi için kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Faik Oktay Sözer, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, ilçe protokolü, afet gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda Gaziosmanpaşa Belediyesi uzman arama kurtarma ekipleri tarafından eğitim verilen 120 afet gönüllüsü, depremde ağır hasar alan bir binada arama kurtarma tatbikatı da yaptı. Katılımcılar heyecan dolu tatbikatı kameralardan anbean izledi.

“TEKNOLOJİK ANLAMDA, DONANIM VE EKİPMAN ANLAMINDA AFETLERE MÜDAHALE EDECEK”

Son zamanlarda deprem ve yangınlar gibi büyük afetler yaşandığına dikkat çeken Usta, "Hiçbir zaman unutulmayan, doğal yapıdan kaynaklı bir deprem söz konusu. İstanbul da bir deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Her ne kadar zemin sağlam olsa da binaların dayanıksız olması yaşlanmış olması depremi işaret ediyor. Bu anlamda deprem, afet gibi durumlarda müdahale edebilmek, yönetebilmek adına aynı zamanda dayanıksız binaları tespit edebilmek düşüncesiyle bir afet koordinasyon merkezini hizmete açtık. Teknolojik anlamda gerek donanım ve ekipman anlamında, olası afet durumlarında müdahale etmek ilçemizde ya da başka bir yerde gelişen afet durumunda destek olmak istiyoruz. Sadece yönetmekle değil ya da afet durumundaki ihtiyaçlarla sınırlı değil, şehrimizde bulunan bütün binaların depreme dayanıklılığını tespit etmek, depreme dayanıklı olmayanlarla ilgili vatandaşlara iletişime geçerek yıkımlarını sağlamak ve dayanıklı binalar inşa etmek maksadıyla burayı aktif hale getirdik. İnşallah kullanmaya ihtiyaç olmaz diyelim" diye konuştu.