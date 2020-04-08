Fedai Karakol: Yeni dünya düzenin baş aktörü Türkiye olacak

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir dünya düzeni kurulacağını belirten BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol, yeni dünya düzeninin baş aktörünün Türkiye olacağını söyledi.

BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol, Türkiye’nin öncülüğünde Turan Birliği’nin kurulması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan rahatsız olan küresel sermayenin yeni bir kripto sistemle rezerv parayı ele geçirmek istediğini belirten BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol, ‘‘Piramidinin en tepesinde beş büyük aile yer alıyor. Rothschildler, Rockefellerler, Morganlar, DuPontlar ve Bundyler. Bu akıl yeni bir kripto sistem ile rezerv parayı yine ellerine geçirmek istiyor, bence bitcoin bunun bir denemesiydi. Microsof'ta yönetim kurulu başkanı Bill Gates istifa ederek ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde edinilen bilgilere göre Microsoft yönetim kurulunda bulunan bir grup yeni kripto para için kolları sıvadı. Trump da bu ailelere savaş aştı. Bu savaş sonrası ABD’nin zengin iş adamları ve vergi rekortmenleri şu anda ABD’yi terk ettiler bile ama virüsten değil canlarını kurtarmak için bakalım bu savaşı Trump mı kazanacak yoksa küresel sermaye mi?’’ diye konuştu.

BAŞKAN KARAKOL: ‘‘OSMANLI’NIN TORUNLARI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE BAŞ ROLÜ OYNAMALIDIR’’

Yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu ifade eden Başkan Karakol konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘Görülen odur ki her halükârda dünya düzeni değişeceği aşikardır. Ülke olarak biz bu süreyi en az hasar ile atlatıp yeni dünya düzenin neresine olacağımızdır. Çok iyi planlar yapılarak birlik beraberlik içinde ayrışmadan ayrıştırmadan çalışılmalı. Artık Osmanlı’nın torunları yeni dünya düzeninde baş rolü oynamalıdır. Bu küresel salgın biter bitmez ABD'de yaşayan vatandaşlarımız da yavaş yavaş kesin dönüş hazırlığına başlasınlar. Birileri ABD'nin batışını onayladı. Bu ekonomik savaş ABD ile sınırlı kalmayacağı malûm. Zannımca AB, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa da gidici. Bunlara birkaç Akdeniz ülkesini ekleyebiliriz. Siyonizm’in kaptanı Çin olacağı daha önce de birçok kez söylenmiş ama dikkate alınmamıştı. Artık görülen odur ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İslam’ın sancaktarlığını da kaptanlığını da ülkemiz yapacaktır. Yeni dünya düzeninin baş aktörü Türkiye hayırlısıyla geliyor İnşaAllah. Ülkemin öncülüğünde Turan Birliği kurulmalıdır"