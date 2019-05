Eşref Ziya Terzi, Eserlerini Gaziosmanpaşalılar İçin Seslendirdi

Gaziosmanpaşa Meydanı’ndaki Ramazan etkinlik alanında sahne alan sanatçı Eşref Ziya Terzi, kendine has yorumuyla seslendirdiği eserlerle gönüllere hitap etti.Gaziosmanpaşa Meydanı’nda her akşam farklı bir programla gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanın konuğu bu kez ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu.Çocuk etkinlikleri, geleneksel sahne oyunları ve kukla gösterileri gibi birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı alana gelen vatandaşlar, sanatçıyı dinlemek için dakikalar öncesinden yerlerini aldı. Teravih namazından ardından sahne alan Eşref Ziya Terzi, sevilen eserlerini Gaziosmanpaşalılar için seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sesi ve kendine has yorumuyla hayran bırakan sanatçıya eşlik etti. Eşref Ziya Terzi'nin konseri Gaziosmanpaşalılardan tam not aldı. Programın ardından konuşan Başkan Usta, Ramazan etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirterek Terzi’ye ve vatandaşlara teşekkür etti. Program, Başkan Usta’nın, Eşref Ziya Terzi’ye çiçek takdimiyle son buldu.