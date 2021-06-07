Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada 1'inci olan Emine Uzunoğlu, 4 senedir kanser ile mücadele ettiğini ve bu süreçte balkonunun ona yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen yarışma kapsamında, pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların çiçeklerle süslediği 125 balkon, oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Programda en beğenilen 17 balkonun sahibine ödülleri dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi 1'inci seçilen balkon sahibine, tam altın, 2'nci seçilen balkon sahibine yarım altın, 3'üncü seçilen balkon sahibine, çeyrek altın hediye etti. Ayrıca sıralamaya giren diğer 14 balkon sahibine mansiyon ödülleri olarak bisiklet, radyo ve kitap seti verildi.

" DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ OLMASI MÜNASEBETİYLE BU FARKINDALIĞI PAYLAŞTIK"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Geleneksel hale getirmiş olduğumuz en güzel balkon yarışmasını bugün gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü olması münasebetiyle bu farkındalığı kamuoyuyla paylaştık. Daha önce dereceye girip ödül alan komşularımız ve bu konuyla ilgili tecrübe arkadaşlarımız arasında seçtiğimiz heyet ile yerinde gidip tespitler yapmak suretiyle bu çalışmayı sonuçlandırdık. İlk üçe girenleri altınla ödüllendirdik daha sonrakilere bisiklet, kitap, radyo ve diğer hediyelerimiz oldu" dedi.

"HASTALIK SÜRECİNDE İYİ Kİ VARMIŞ DEDİĞİM YER BURASI”

Yarışmada birinci olan Emine Uzunoğlu, "Biz hep bahçeli bir ev özlemi içerisindeydik. İmkanlar dahilinde de olmadığı için böyle kendi balkonumuzu bahçe haline getirmek istedik. İşte dönem dönem minik saksılar da bazen sebze yetiştiriyoruz. Bazen de böyle çiçeklerimiz büyüyor. Burası bize hem pandemi sürecinde çok güzel nefes alacak yer oldu. İyi ki varmış dediğim yer burası aslında hastalık sürecinde. Ben dört yıldır bu hastalık ile uğraşıyorum, yani savaşıyorum. Burası bana bana nefes alacak yer oldu. Yeri geldi yürüyemediğim zamanlar oldu. Yataktan kalkamadığım zamanlar oldu. İşte burada zamanımın çoğunu geçirdim. Hem moral oldu, herkese tavsiye ederim gerçekten bitkiler insanları iyileştiriyor" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHA FAZLA YOĞUNLUK VERDİK"

Uzun süredir bu bahçeyle uğraştıklarını söyleyen eşi Yusuf Uzunoğlu, "Yaklaşık 14 yıldır burada oturuyoruz. 2011'den sonra başladık diyebilirim ama asıl pandemi döneminde daha fazla yoğunluk verdik. Yaklaşık dört yıldır mücadele ediyoruz biz ailece kanserle. Dört yıl öncesinde de aslında kemoterapi aldığı için de çok fazla sosyal ortamlara giremiyordu. Ama pandemi döneminde iyice evlere hapsolduk. Bu anlamda bahçeli terasla ilgilenmesi, zaman geçirmesi, oturup kitap okuması, okumayı çok seviyor" ifadelerini kullandı.