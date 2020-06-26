Çölyak Hastalarına Glütensiz gıda desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda yardımında bulunuyor. 21 çeşit glüten içermeyen ürünün yer aldığı erzak kolileri çölyak hastalarına dağıtılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak yardımlarına yoğun biçimde devam ederken çölyak hastalarını da unutmadı. Gıda tüketimi konusunda hassas davranması gereken çölyak hastaları için glutensiz gıda kolileri hazırlandı. Özel olarak temin edilen ve glüten içermeyen gıdaların bulunduğu erzak kolileri, ihtiyaç ve gelir durumuna göre ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılmaya başlandı.

21 ÇEŞİT GLÜTENSİZ GIDA

Çölyak hastalarına destek olmak için hazırlanan gıda kolilerinde, glütensiz un, pirinç unu, mısır irmiği, reçel, makarna çeşitleri, bakliyat çeşitlerinin yanı sıra çay, yağ, salça, şeker ve glütensiz kurabiye türleri yer alıyor. Evlerinde sağlıklı biçimde tatlı ve ekmek yapıp, tüketebilmeleri için ise glüten içermeyen ekmek karışımı, kakaolu ekmek karışımı, sade un karışımı da kolilere konuldu.

“UMUT EDİYORUM ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURABİLİRİZ”

İlçe genelindeki başvuruları değerlendirerek çölyak hastalarına glutensiz gıda kolisi dağıttıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çölyak hastalarımızın gıda konusundaki hassasiyetine destek olmaya ve sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşamlarını kolaylaştırmak adına ihtiyaç duydukları glüten içermeyen gıdaları evlerine kadar ulaştırıyoruz. Sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Umut ediyorum ki bu hizmetle aynı zamanda çölyak hastalığı için bir farkındalık da oluşturabiliriz” diye konuştu.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı, glüten içeren besinlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği otoimmün tepki ile ortaya çıkan bir hastalıktır. İnce bağırsakta iltihaplanma ve hasara sebep olmaktadır. Glüten buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunmaktadır. Çölyak hastalığının tedavisi öncelikle bu besinlerden uzak durmak ve ömür boyu bu hastalığa uygun bir diyete uymaktır.