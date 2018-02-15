Çocuklarımız Park Polislerine emanet

Gaziosmanpaşa’da ardı ardına yapılan açılışlarla çocuk parklarının sayısı hızla artarken, parklarda güvenliğin sağlanması, ailelerin ve çocukların rahatça gezebilmesi adına Park Polisleri ve zabıtalar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklara güvenli oyun ortamları ve yeşil alanlar sunmak adına ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Açılışı yapılan parkların güvenliği ise Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Park Polisleri ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından sağlanıyor.



PARKLARDA DENETİMLER SÜRÜYOR



İlçe genelinde hizmet veren Park Polisleri, zabıta ekipleriyle organize biçimde tüm parklarda denetimlerini sürdürüyor. Etrafı güvenlik açısından ferforjeler ile çevrilen parklarda, polis ekipleri, asayiş konularında çalışırken zabıta görevlileri de parkta meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için çalışıyor. Parkların her saat halkın kullanımında olması amacıyla, kötü niyetli şahısların parklarda barınmasına müsaade edilmiyor. Ailelerin parklarda rahatça dolaşması adına, uyuşturucu satıcısı, gaspçı, dilenci gibi şahıslara polis anında müdahale ediyor. Aynı zamanda polislerin, şüpheli şahıslara kimlik sorgulaması uygulaması devam ediyor. Sadece asayiş değil toplum huzurunu olumsuz etkileyen olaylara da müdahale eden Park Polisleri çevreyi kirleten, insanlara rahatsızlık veren ve küçük çocukları dilendiren kişilere yönelik de çalışmalar yürütüyor.