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Çanakkale Ruhu 104 yaşında

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Başkan Usta, “18 Mart’ta, Çanakkale’de milletimizin şanlı direnişiyle bir destan yazdık.

Çanakkale Ruhu 104 yaşında
Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Başkan Usta, “18 Mart’ta, Çanakkale’de milletimizin şanlı direnişiyle bir destan yazdık. 15 Temmuz’da 104 yıl önceki ruhu hala yüreğinde, benliğinde taşıyan gençlerle bir destan daha yazdık. Ülkemiz bugün çok daha güçlü bir şekilde dimdik ayakta” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“MEDENİYETİMİZİ GENÇLERİMİZLE, KÜLTÜRÜMÜZLE, SANATIMIZLA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Usta programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Aradan tam 104 yıl geçmiş olmasına rağmen yüreğimizde hissettiğimiz Çanakkale ruhunu, burada sanatla icra etmiş olmak bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi yerli sanatımızı, kültürümüzü inşa etmeliyiz. Bizim, bu ülkenin değerlerini sahiplenip geleceğe taşıyacak genç nesillere ihtiyacımız var. Ecdadımızın bize miras bıraktığı güçlü medeniyetimizi gençlerimizle, kültürümüzle, sanatımızla geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

ÇOCUKLAR, OKUDUKLARI ŞİİRLERLE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın çaldığı İstiklal Marşı ile açılan programda, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin okuduğu şiirler, konuklara duygusal anlar yaşattı. Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Zafer Türküsü", Necmettin Halil Onan’ın "Dur Yolcu" gibi ölümsüz eserlerini seslendiren çocuklar, dinleyicilerden büyük alkış topladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi konulu resim sergisi de konuklardan tam not aldı. 
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