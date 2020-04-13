Belediyeden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral sağlamak amacıyla meyve ikramında bulundu. Bu uygulama her hafta çeşitli ikramlar ile devam edecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelenin en ön saflarında yer alan ve canlarını tehlikeye atarak çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına, Gaziosmanpaşa Belediyesi her hafta düzenli olarak çeşitli ikramlarda bulunmaya başladı. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Gaziosmanpaşa ilçesi içinde bulunan 25 aile sağlığı merkezi ve 9 özel hastane ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan sağlık personellerine meyve ikramı yapıldı.

“ARKADAŞLARIMIZIN MOTİVASYONU İÇİN İYİ OLUYOR”

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne teşekkür eden Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zehra Baskak, “Bu dönemde bize destek olduğu için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Diğer firmalardan kurumlardan da sağolsunlar destek oluyorlar. Arkadaşlarımızın motivasyonu için iyi oluyor” dedi. Bu dönemde artan çalışma saatleriyle ilgili olarak ise “Çalışma saatleri bizler için 20 saate çıktı diyebilirim. İdare ediyoruz. Ekip halinde hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz“ dedi.



